Білоруський прикордонник під обстрілами перейшов кордон, щоб воювати із Україною проти Росії (фото)

Чоловіка, який без документів незаконно перетнув український кордон, виявили прикордонники на Волині.

Про це повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що чоловік незаконно перетнув кордон України, пробираючись з Білорусі. Він повідомив українським прикордонника, що проходив службу у Брестській прикордонній групі.

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Свій вчинок він пояснив тим, що хоче доєднатися до Сил оборони України у війні проти РФ.

Він розповів, що до України пішов разом з однодумцем. Але їх виявили білоруси та почали переслідувати із стріляниною. Перетнути державну межу зміг лише він.

Наразі проводиться перевірка того, що повідомив білорус. Після цього буде ухвалено рішення щодо його подальшої долі.

Нагадаємо, у Білорусі продовжують активно переміщувати військову техніку.

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