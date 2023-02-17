"Більш далекобійні, ніж Javelin": Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron

Французькі військові навіть відпрацювали таку річ, як стрільбу з цих протитанкових комплексів на дальність до 5 км з використанням безпілотника.

Франція постачала українським Збройним силам протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Missile Moyenne Portеe, також відомі як MMP або Akeron MP, однак не афішувала цього

Про це повідомили у Twitter видання Opexnews із посиланням на заяву віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо.

Зі слів віце-президента, у рамках військової допомоги Україні передали неназвану кількість цих ПТРК та ракет до них. Раніше про це не повідомляли публічно.

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"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані AKERON добре виконують свої завдання", – заявив Жан-Луї Тьєріо.

"Je ne pense pas qu’envoyer cinq Jaguar soit un véritable game changer. Ce qui est clair aujourd’hui, c’est que les matériels que nous envoyons sont bons et fonctionnent. Les canons #CAESAr, les Mistral et les AKERON MP envoyés font un très bon travail." @JL_Thieriot pic.twitter.com/6oJSJySaUD — OpexNews (@OpexNews) February 15, 2023

"Більш далекобійна ракета, ніж Javelin"

Французькі ПТРК Akeron MP експерти називають більш далекобійними, ніж Javelin.

"Французи ці ракети позиціювали як їхній аналог Javelin, але там більш далекобійна ракета. Що найприємніше у даній ситуації, французи самі тільки поставили цю ракету на своє озброєння. Перші бойові стрільби відбулись наприкінці 2021 року", - сказав експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

Киричевський додав, що французькі військові навіть відпрацювали таку річ, як стрільбу з цих протитанкових комплексів на дальність до 5 км з використанням безпілотника.

"Можливо, навіть ці французькі ракети Akeron MP наші військові зможуть застосовувати ефективніше, ніж американські Javelin. Це дуже приємна новина, що французи вирішили обкатати на полі бою проти рашистів свій новітній виріб, який на експорт не постачався", - підсумував експерт.

На що здатний Akeron MP

Akeron - єдина у світі ракета 5-го покоління, яка працює в бойових умовах. Він був випробуваний і доведений в екстремальних кліматичних умовах, таких як пустельні та субарктичні. Конструкція системи включає потенціал зростання, необхідний для майбутніх сучасних наземних бойових систем.

Виробник представляє Akeron, як унікальне сімейство тактичних бойових ракет п'ятого покоління. За його словами, це квантовий стрибок у порівнянні зі зброєю третього та четвертого поколінь,

Зауважимо, що американський Javelin, який до нині був на озброєнні в Україні був першим серійним ПТРК третього покоління.

Особливості розробки в порівнянні з існуючими ракетами полягають ще й в тому, щоб вони були безпечними для операторів у замкнутому просторі, а також були з удосконаленим наведенням, яке могло б націлюватися на холодні цілі без інфрачервоного випромінювання та на бронебійні машини зі зниженим ризиком побічних ушкоджень. Порівняно зі своїми попередниками, він містить багато сучасної та COTS електроніки.

Крім того, Akeron має два режими наведення:

в режимі "вистрілив і забув";

за допомогою оптико-електронної станції наведення.

Тактико-технічні характеристики

Вага: 15 кг (включаючи трубу)

Довжина: 1,3 м

Діаметр: 140 мм

Дальність: мінімальна дальність стрільби складає 150 метрів,

тим часом як максимальна досягає - 4000 метрів.

Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний).

Водночас ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.

Бойове застосування

Akeron є ефективним проти сучасних броньованих бойових машин і броні основних бойових танків. З використанням тандемної бойової частини ПТРК стає ефективною зброєю проти звичайної, композитної та реактивної броні. Під час детонації боєголовка розпилює 1500 вольфрамових осколків, ефективних проти людей на відстані до 15 метрів.

Ракета має дальність дії 4000 метрів на основі вимог Франції, проте в травні 2018 року дві тестових стрільби змогли вразити цілі на відстані 5000 метрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами Євросоюзу на минулому тижні оголосив перелік побажань щодо нових поставок озброєнь.

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