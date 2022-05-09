Більш досвідчені солдати відмовляються: РФ продовжує відправляти строковиків на війну в Україні - розвідка

Більш досвідчені солдати відмовляються: РФ продовжує відправляти строковиків на війну в Україні - розвідка

Досвідчені контрактники відмовляються воювати у першому ешелоні військ, тому на заміну їм відправляють недосвідчених строковиків.

Вище військове керівництво Росії продовжує відправляти солдатів строкової служби на війну в Україні, попри заяви Кремля про недопущення участі строковиків у так званій "спеціальній операції".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, саме строковики гинуть першими під час бойових дій.

"До неминучої загибелі чи каліцтва призводять їхня погана навченість, застаріле озброєння та оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби армії країни-окупанта є їх залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники", - йдеться у повідомленні.

Російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів, попри приховану мобілізацію на території росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України.

"Матері російських строковиків, розуміючи невідворотність смерті їхніх дітей, звертаються зі скаргами на незаконні дії командирів до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки", - інформує ГУР.

Нагадаємо, російські солдати-строковики шукають способів втекти від війни.

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