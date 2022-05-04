Стали більш обережні, аналізують: в Міноборони кажуть про зміну тактики російських окупантів

Російські окупанти змінюють тактику. Вони стали більш обережними, починають аналізувати.

Про це в інтерв'ю виданню “НВ” розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, коли окупанти вторглися в Україну, у них був розроблений заздалегідь план і стратегія. Тому вони відправили на “захоплення” Києва свої елітні військові підрозділи, які знищили ЗСУ.

“Зараз вони вже діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця. В цій війні у росіян була і поки що є перевага по кількості особового складу та озброєнню, але ми від самого початку переважали в стратегіях, рівню підготовки військових та інтелектуальному підході. Саме тому у противника більше втрат, фактично це заслуга нашого вищого військового командування”, - розповіла Ганна Маляр.

Також вона наголосила, що нам не потрібно недооцінювати ворога. Окупанти підлаштувалися під українських військових, діють схожим чином.

“Можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла в формат такого собі обміну ходами”, - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу.

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