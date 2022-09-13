"Більше будуть дохнути на операційних столах": російський воєнкор закликав бити по інфраструктурі України (відео)

Російський найманець, військовий кореспондент Владлен Татарський (Максим Фомін) закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

Фрагмент відео пропагандиста опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Навіть в обороні руйнувати треба інфраструктуру. Не працюватимуть госпіталі. Більше хохлів будуть дохнути на операційних столах, наприклад", - сказав росіянин.

"Як я вже не раз писав, ми не воюємо з людьми, тому що люди мають якісь поняття про людяність і честь. А воїнство Путіна - це покидьки роду людського, які самі виписали себе з людей, оскільки втратили якості, властиві людям", - прокоментував відео український журналіст.

Нагадаємо, Українські Збройні сили провели успішний контрнаступ на Харківщині та вигнали росіян з багатьох населених пунктів. І це не кінець, прогнозують у Сполучених Штатах. Представники американської розвідки не виключають, що після успішного контрнаступу ЗСУ російські війська будуть змушені віддати й інші захоплені території.

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