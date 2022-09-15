Більше десятка танків, 5 гаубиць та бомбардувальник: в ОК "Південь" розповіли про втрати окупантів

Крім цього, знищили понад три десятки одиниць військової техніки

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь"

"Ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена. Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 намагався покращити своє положення в напрямку з Архангельського на Іванівку. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив", - йдеться в повідомленні.

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 військових та 31 одиниця техніки, зокрема 11 танків, п'ять гаубиць "Мста-Б", самохідна артустановка "Гвоздика", а також два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Нагадаємо, що Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. ЗСУ вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що з надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни. Українські війська завдали серйозної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область під час контрнаступу. Однак нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW.

Рашисти гатять по звільнених селах Херсонщини, дістається Дніпропетровщині

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