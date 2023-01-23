"Більше довіри і зброї": у Міноборони повідомили, коли буде нова зустріч у Рамштайні

Резніков каже, що довіра до України зростає завдяки воїнам.

Наступна, дев'ята, зустріч Контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн відбудеться у лютому 2023 року.

Це підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Резніков нагадав, що повернувся з Німеччини після 8-ї зустрічі партнерів. Він зауважив, що з кожною зустріччю довіра союзників до України лише зростає, а отже зростає кількість наданої нам зброї.

"Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому", - повідомив міністр оборони.

Деталей наступної зустрічі голова Міноборони не повідомив.

Нагадаємо, остання зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі близько п’ятдесяти країн відбулася 20 січня.

Там було оголошено новий пакет підтримки від іноземних партнерів. Зокрема, Україні дадуть засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і британські танки.

Втім, учасники засідання у Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard.

Політолог Тарас Завгородній сказав, що результати зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня не варто вважати провальними для України через невирішене питання з німецькими танками Leopard. Він зауважив, що список того, що отримає Україна, достатньо солідний. Особливо, якщо порівняти з постачанням пів року тому.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга восьме засідання "Рамшайну" назвав бронетанковим, а наступне - буде авіаційне.

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