Більше не невидимі: ЗСУ розкрили секрет російських дронів на оптоволокні

Бійці батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15 бригади Національної гвардії України знайшли несподівану слабкість російських дронів, які керуються через оптоволоконний кабель.

Незважаючи на те, що такі дрони не випромінюють сигналів і їх неможливо виявити засобами радіотехнічної розвідки, українські захисники змогли знайти позиції операторів завдяки самому оптоволокну, пише Defense Express.

У виданні зауважили, що дрони з керуванням через оптоволоконний кабель спочатку вважались якимось ультимативним рішенням, бо на них неможливо вплинути засобами РЕБ, ба більше, позиції операторів неможливо виявити й засобами радіотехнічної розвідки.

"Але у світі не існує озброєння без недоліків і разом із вартістю, вагою котушки та певним обмеженням на маневри, практика показала, що дрони на оптоволокні мають ще один", – йдеться у матеріалі.

Недолік виявили бійці батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15 бригади Національної гвардії. Оптоволокно, яке розмотували за собою російські дрони, стало вказівником до самих операторів.

У результаті українським захисникам вдалось ліквідувати ворожу групу з п'яти осіб. Їх знищили за допомогою FPV-дронів на радіокеруванні.

Defense Express зауважили, що виявити схованку окупантів вдалось через певний збіг обставин.

"Ворог встиг випустити близько шести дронів за приблизно однаковим маршрутом. А сонце, що було низько над горизонтом, вдало підсвітило нитки оптоволокна", – додали у виданні.

Відблиски оптоволокна дають доволі чіткий напрям, тобто, якщо навіть візуально не вийшло пролетіти по нитках до операторів, можливо вже отримати доволі чіткий вектор на них. І рухаючись за ним спробувати знайти на певних дальностях споруду чи інше укриття, де б логічно могли перебувати оператори цих дронів.

У Defense Express додали, що невідомо чи таким методом пошуку почне або ж уже не користується ворог. Також, цю особливість та демаскувальний фактор дронів на оптоволоконні слід враховувати й українським операторам.

Нагадаємо, раніше аналітик Defense Express пояснив, що означає вимога США до Європи купувати зброю для України.

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