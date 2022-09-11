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Більше не зможуть проводити розвідку: Жданов розповів про знищення двох пунктів управління БпЛА

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Більше не зможуть проводити розвідку: Жданов розповів про знищення двох пунктів управління БпЛА

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники знищили два пункти управління російськими безпілотниками.

Тепер ворожі "Орлани" та "Форпости" більше не зможуть проводити розвідку українських позицій. 

Про це 11 вересня сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"Внаслідок вогневого удару протягом доби було знищено два пункти управління безпілотних літальних апаратів. Це дуже важливо, бо це свідчить про те, що ми знайшли, звідки керують цими "Орланами", "Форпостами" і знищили їх. І навіть, якщо ці безпілотники є, то літати та проводити розвідку вони не зможуть", - наголосив Жданов. 

Нагадаємо, в окупованому Криму впав російський літак Су-34, його могла збити власна ППО.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1636
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