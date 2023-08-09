Більше, ніж Молдова: скільки території звільнено від початку повномасштабного вторгнення РФ

За підрахунками, площа звільнених територій України становить як 15 міст, таких як Москва.

Від початку повномасштбаного вторгнення Росії, 24 лютого 2023 року, Сили оборони звільнили понад 40 000 квадратних кілометрів України.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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"Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили від 24 лютого 2022 року. Це більше, ніж територія Молдови. Трохи менше, ніж два Ізраїля. І близько 15 таких міст, як москва", - підрахували автори пабліка.

Наразі офіційної інформації щодо цифр немає.

Як повідомляли раніше, Маляр розповіла, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також назвала основний напрямок наступу противника.

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