Найбільше від часів Другої світової: The Economist підрахувало втрати окупантів в Україні – графік

Росія не оприлюднює кількість своїх солдатів, які були вбиті або поранені від початку її повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Згідно з підрахунками газети The Economist, які базуються на витоку документів з Міністерства оборони США, у війні Росії проти України "виведено з ладу" від 462 000 до 728 000 російських військових.

Видання опублікувало чотири графіки.

Перший описує оцінки з офіційних і неофіційних джерел за певний час. Останні дані, опубліковані 5 липня "Медіазоною" і "Медузою", двома незалежними російськими ЗМІ, свідчать про те, що кількість загиблих у Росії перевищила 100 000, при цьому станом на 21 червня їх було 106 000-140 000. Значна частина їхнього аналізу базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах. Однак від 6 лютого отримані ними дані ґрунтуються на тенденціях, оскільки їхній доступ до офіційних записів було порушено, пише Economist.

Фото: The Economist

Загалом ці дані узгоджуються з іншими джерелами: офіційні особи у Франції нещодавно назвали загальну кількість у 150 000 до травня, а BBC Russia підраховує, що до початку червня загинуло щонайменше 113 000 росіян.

Оцінки "Медіазони" та "Медузи" також можна показати по тижнях (графік 2). Їхні дані свідчать про помітне зростання втрат росіян під час контрнаступу України влітку 2023 року та після боїв за Авдіївку та Часів Яр на Донеччині.

Ці дані не включають українців, завербованих Росією на окупованих територіях. Також не враховуються російські військові, які отримали важкі поранення і не можуть повернутися до бою.

Фото: The Economist

Приблизні підрахунки The Economist, засновані на витоку документів з Міністерства оборони США, свідчать про те, що, ймовірно, на кожного загиблого в бою припадає приблизно три-чотири поранених російських солдата.

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Видання дійшло висновку, що від 462 000 до 728 000 російських солдатів були "виведені з ладу" до середини червня 2024 року – це більше, ніж передбачувана кількість російських сил вторгнення в лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті до початку травня, йдеться у матеріалі.

Третя діаграма показує вплив цих втрат на демографію Росії. Найбільших втрат зазнали люди у віці від 35 до 39 років, 27 000 з яких, за оцінками, були вбиті в період від лютого 2022 року по червень 2024 року.

Фото: The Economist

За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні від початку повномасштабної війни.

Четверта діаграма ставить цифри в історичний контекст. Втрати Росії в Україні від 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом.

Фото: The Economist

Незважаючи на це, західні офіційні особи та аналітики припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.

New York Times повідомила в червні, що американські чиновники підрахували, що країна здатна набрати від 25 000 до 30 000 солдатів на місяць.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 7 липня склали – 550 990 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1150 загарбників.

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