Більше, ніж у минулі роки: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

Найбільших втрат минулого року росіяни зазнали у грудні – 48 670 вбитими і пораненими.

За інформацією британської розвідки 2024 рік для Росії став рекордним за кількістю втрат вбитими і пораненими у війні проти України.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у мережі Х.

Дані британської розвідки демонструють, як щороку збільшувалися втрати російських окупантів:

2022 року — 105 960;

2023 року — 252 940;

2024 року — 429 660.

Загальні втрати від початку повномасштабної війни перевищили 790 тисяч.

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Найбільших втрат минулого року росіяни зазнали у грудні – 48 670 вбитими і пораненими. Це більше, ніж у будь-який інший місяць війни.

Упродовж другої половини 2024 року російські втрати постійно зростали.

“За останні місяці Росія зазнала більше втрат в Україні, ніж за будь-який інший період її незаконного вторгнення”, - наголошують в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 19 січня ЗСУ знищили 818 740 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових.

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