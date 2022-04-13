Більше, ніж в Афганістані та Чечні: Зеленський назвав кількість загиблих в Україні військових РФ

Кількість загиблих російських військових в Україні становить вже майже 20 тис. осіб.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що загальний список "двохсотих" для Росії досягне позначки 20 тисяч вже дуже скоро — "буквально днями, якщо не вже сьогодні ввечері".
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 13 квітня.
"А що потім? 30 тисяч убитих? 40 тисяч?" — сказав Зеленський.
Президент нагадав, що за 48 днів повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила більше військових, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані чи Росія за дві війни в Чечні.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що не варто недооцінювати окупантів.
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