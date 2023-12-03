"Більше полонених не буде": сержант підрозділу розповів подробиці страти військових ЗСУ

У Мережі днями опублікували жорстоке відео з-під Авдіївки на Донеччині, як солдати окупаційної армії РФ розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон.

Сержант підрозділу Олександр Колим прокоментував звіряче вбивство росіянами своїх бійців.

"Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє а група. Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу! Помстимось за кожного Воїна! Вічна та світла пам’ять Захисникам України!", - йдеться у повідомленні.

Колим також додав, що "більше полонених не буде, адже окупанти розстрілюють двох хлопців з мого підрозділу".

Нагадаємо, окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Водночас бійці ЗСУ були змушені здаватися через нестачу БК. Один із них вийшов із укриття з піднятими руками і ліг на землю. За кілька секунд з укриття вийшов ще один воїн. Одразу після цього росіяни відкрили вогонь по обох, випустивши багато куль. ТСН.ua зібрав, що відомо про новий звірячий злочин окупантів.

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