Понад половину: аналітики ISW назвали, скільки відсотків Бахмута контролюють окупанти

Російські війська продовжуюють наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Та, попри заяви російської сторони про окупацію міста на 80%, аналітики ISW не підтвердили цього. За їхньою оцінкою, окупанти контролюють щонайменше 76,5% Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 12 квітня.

Там нагадали, що Генштаб ЗСУ повідомив, що в межах Бахмута тривають запеклі бої та що російські війська вели невдалі наступальні дії біля Хромового, що за 3 км на захід від Бахмута, та Богданівка, що за 5 км на північний захід від Бахмута.

Тим часом Міністерство оборони Росії стверджувало, що "десантно-штурмові загони "Вагнера" захопили три невизначені квартали міста в Бахмуті, а російські десантники (ВДВ) стиснули українські сили на флангах "Вагнера". А російські "воєнкори" заявляли, що начебто бойовики "Вагнера" атакували українські позиції на вулиці Петра Чайковського на південному заході Бахмута і продовжували бої в північному, центральному та південно-західному секторах міста.

"Російські сили візуально підтвердили контроль щонайменше 76,5 відсотка Бахмута, згідно з контрольною оцінкою місцевості ISW від 11 квітня ", - наголосили фахівці Інституту вивчення війни.

Ситуація на фронті

У Бахмуті на Донеччині склалася найважча ситуація в зоні бойових дій – Росія сконцентрувала там найбільшу кількість сил і засобів. Вони намагаються максимально зруйнувати багатоповерхові забудови, щоб у ЗСУ не було укриттів. Станом на 11 квітня запеклі бої точилися за залізничну колію вокзалу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, попри численні втрати в техніці та живій силі російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби українські військові відбили понад 45 атак противника.

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