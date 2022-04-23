Більше важкого озброєння: Джонсон та Зеленський обговорили нову військову допомогу Україні

Більше важкого озброєння: Джонсон та Зеленський обговорили нову військову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели розмову та обговорили нову військову допомогу Україні.

Йдеться, зокрема про важке озброєння, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. Дякуємо за підтримку нашим союзникам", - написав Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що Захід нарешті постачає Україні необхідне озброєння, яке вона просила від початку повномасштабного вторгнення РФ. Яке саме озброєння отримує армія України від Заходу - голова держави не повідомив.

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