Більше важкого озброєння: Джонсон та Зеленський обговорили нову військову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели розмову та обговорили нову військову допомогу Україні.
Йдеться, зокрема про важке озброєння, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння. Дякуємо за підтримку нашим союзникам", - написав Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що Захід нарешті постачає Україні необхідне озброєння, яке вона просила від початку повномасштабного вторгнення РФ. Яке саме озброєння отримує армія України від Заходу - голова держави не повідомив.
Читайте також:
- ЗСУ вибили російських окупантів з трьох населених пунктів Харківщини – Синєгубов
- Мінус один: нацгвардійці збили на Луганщині безпілотник окупантів
- Українські військові на Великдень отримають "пасочки", якими пригостять окупантів - Резніков