"Більше важкого озброєння": Єрмак про очікування від зустрічі "Рамштайн-3"

"Більше важкого озброєння": Єрмак про очікування від зустрічі "Рамштайн-3"

Третя зустріч міністрів оборони понад 40 країн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.

Андрій Єрмак наголосив, що на зустрічі Контактної групи з питань оборони України треба наголошувати на питанні збільшення поставко важкого озброєння.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку. Більше важкої зброї та оперативне навчання наших військових. Все інше сприймається ворогом як слабкість", – зазначив він.

Нагадаємо, вперше міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн – найбільшої військової закордонної бази США в світі – у Німеччині 26 квітня. США скликали конференцію своїх партнерів для допомоги Україні в її військовому протистоянні з Росією.

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