Більше за площу Уругваю: Україна зараз найбільш замінована країна - WP

Внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

За півтора року повномасштабної війни територія України забруднена наземними мінами, бомбами, що не розірвалися, а також артилерійськими снарядами тощо. Експерти вважають, що зусилля з усунення небезпек та оцінювання повного масштубу проблем триватимуть до тих пір, поки не закінчиться війна.

"Сама кількість боєприпасів в Україні є просто безпрецедентною за останні 30 років. Нічого подібного немає", - каже Грег Кроутер, директор програм Mines Advisory Group, британської благодійної організації, яка займається розмінуванням і розмінуванням боєприпасів.

Звіт GLOBSEC аналітичного центру зі Словаччини свідчить, щоб близько 30% України вимагатимуть тривалих, дорогих і небезпечних операцій з очищення. Хоча бойові дії, що тривають, унеможливлюють точні дослідження. Ти часом масштаби та концентрація боєприпасів роблять Україну найбільш замінованою країною навіть на фоні тих держав, де також є сильні замінування. Приміром, як Афганістан і Сирія.

WP пише, що міни - не єдиний вид вибухівки, який становить загрозу. Міномети, бомби, артилерійські снаряди, касетні боєприпаси та інші також становлять небезпеку, якщо вони не вибухають під час атаки.

"Росія інтенсивно замінувала свої лінії фронту в очікуванні контрнаступу України. Вона широко використовувала заборонені протипіхотні міни. Маленькі, смертоносні протипіхотні міни, що спрацьовують від ваги людського тіла, не можуть відрізнити мирних жителів від комбатантів", - пише видання.

Вибухівка вже завдала значних жертв. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го до липня 2023-го Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 298 загиблих серед цивільного населення від вибухонебезпечних предметів, 22 з них – діти. Крім того, 632 цивільних осіб зазнали поранень.

Розслідування Human Rights Watch показали, що російські війська застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки, які активуються жертвою. Протитанкові міни, для підриву яких зазвичай потрібна величезна вага, не заборонені на міжнародному рівні, хоча будь-який вибуховий пристрій, який може ненавмисно підірвати цивільна особа, може вважатися протипіхотною міною, хгідно з Договором про заборону мін 1997 року, учасником якого є Україна, але не Росія чи Сполучені Штати.

"Сильно замінована оборона Росії, створена протягом місяців безвиході вздовж лінії фронту, уповільнює український контрнаступ , який почався минулого місяця, завдаючи шкоди поставленим із Заходу бойовим танкам і бойовим машинам піхоти. Хоча спеціалізовані машини для розмінування використовуються, міни на передовій настільки сконцентровані, що саперами змушені були розчищати шляхи вручну", - пише WP.

Гуманітарні операції з розчищення тривають повільно. Крім того, цей процес не з дешевих. Замінована територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, приблизно 500 групам розмінування, які зараз працюють, потрібно буде 757 років на повне розмінування. За оцінками GLOBSEC, один сапер може очистити 9 квадратних метрів на день, залежно від рельєфу місцевості та концентрації вибухівки.

За оцінками Світового банку, розмінування України, яке коштує від двох до восьми доларів за квадратний метр, коштуватиме 37,4 мільярда доларів протягом наступних десяти років. До слова, згідно зі звітом Державного департаменту за 2023 рік, Сполучені Штати виділили понад 95 мільйонів доларів на розмінування України.

Нагадаємо, у МАГАТЕ заявили, що Запорізька АЕС замінована за периметром та всередині. Однак мінування ставка-охолоджувача станції там не підтвердили. В організації кажуть, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС надзвичайно крихка.

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