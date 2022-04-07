Більше зброї і більше допомоги: члени НАТО домовилися активніше підтримати Україну

Проте тримають у таємниці, яка це буде зброя.

Загрозу для України, в якої попереду велика битва за Донбас, в штаб-квартирі НАТО обговорювали глави західних дипломатій.

За зустріччю стежила кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко із Брюселя і розповіла для ТСН.

У штаб-квартирі НАТО дипломати зібралися сьогодні не лише вузьким колом союзників, на зустріч покликали також партнерів із країн Великої Сімки і, звісно, країни, яка на порядку денному тут - ще довго буде головною, - України.

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Й в Альянсі, й у Києві розуміють, що війна надовго, адже Путін не відмовився від плану контролювати всю Україну. Відступу російських армад в НАТО не бачать. Бачать лише передислокацію з півночі на схід. І бачать, що насувається велика битва на Донбасі, яка за своїми масштабами, нагадає жахіття Другої світової, заявив тут сьогодні Дмитро Кулеба.

З великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії. Щоб вистояти, Україні знадобляться три речі: зброя, зброя і ще раз зброя, заявив міністр. Озброївся, щоб її отримати, аргументом: Україна боронить безпеку всієї Європи. Союзники, порадившись, зголосилися підтримку посилити. Й надати - широкий спектр систем озброєння, підсумував генсек. Не поточнивши якого саме. «Союзники мають робити більше й вони готові до того, щоб поставити більше обладнання. Терміновість цих поставок чудово усвідомлюють. Ми в тісній координації з Україною, обговорюючи ці деталі, й на численних зустрічах ми актуалізуємо потреби. Тож - так, союзники готові збільшити військову підтримку», - заявив він.

Альянс у цілому нічого Україні не постачатиме, сказав журналістам Дмитро Кулеба за результатами переговорів. Але це зроблять окремі країни-члени НАТО. Щодо Донбасу, сказав, у Росії свій план, в України - свій, і який із них стане переможним - ясно буде на полі бою. Обережний оптимізм глава української дипломатії висловлює щодо підтримки союзників, яку вони обіцяють наростити. Втім, від кого саме, а головне – що отримає Україна, тримає в секреті.

«Зброя - як гроші - любить тишу, тож я би не хотів вдаватися у деталі. Та в мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає зброю, необхідну для боротьби. Питання лише в тому, коли. Дискусія вже не довкола конкретних позицій у переліку. Вона про терміни, й зараз - це ключовий момент. + Це той момент, де союзники мають схвалити правильне рішення», - заявляє Кулеба.

Водночас ембарго на російські енергоносії вимагають у Європарламенті. Сьогодні там ухвалили відповідну резолюцію. У ній йдеться про посилення ефективності антиросійських санкцій. Зокрема про заборону купівлі російського газу, нафти, вугілля і ядерного палива.

Серед інших вимог - відключення всіх російських банків від платіжної системи SWIFT. Закриття європейських портів та територіальних вод ЄС для російських суден. Та арешт активів російських чиновників і олігархів Путіна, а також їхніх довірених і підставних осіб. Такі самі санкції мають діяти і проти Білорусі, вважають депутати. Резолюцію ухвалили більшістю голосів, 513 за і 22 проти.

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