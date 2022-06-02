"Більше жодних фото для росіян": Pixabay припинив працювати у країні-агресорці

"Більше жодних фото для росіян": Pixabay припинив працювати у країні-агресорці

Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, тепер при переході на сайт російські користувачі бачать повідомлення, у якому засуджуються загарбницькі дії Росії в Україні.

"Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів", - зазначив Федоров.

Pixabay — це безкоштовний веб-сайт із безкоштовними стоковими фотографіями та безкоштовними медіа. Колекція сервісу налічує 2,1 млн файлів.

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Раніше стало відомо про вихід із російського ринку та закриття усіх магазинів популярного американського бренду спортивного взуття та одягу Nike.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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