Більші, ніж у боях за Бахмут: експерт розповів про втрати РФ під час штурмів Авдіївки

Станом на сьогодні втрати Росії в Україні на Авдіївському напрямку наразі на 25% більші, ніж були при штурмі Бахмуту.

Про це розповів майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

Що відбувається в Авдіївці

Біля Авдіївки зараз зосереджено щонайменше 40 тисяч російських військовослужбовців, що в рази більше, ніж український гарнізон.

На Авдіївці просто роблять "м’ясні штурми", а таких інструкторів, як були у ПВК "Вагнер", там немає. Також вони зазнають більших втрат. Середньодобові втрати під час штурму Бахмуту були 776 російських військовослужбовців, зараз на Авдіївському напрямку,- 931. Тобто на 25% більше, а успіхів вони поки що не досягають. Навіть якщо це вдасться, то суттєвих принципових змін на лінії фронту не відбудеться", - сказав він.

Також читайте Скільки американців підтримують подальшу допомогу Україні - опитування

Водночас ворог на Бахмутському напрямку почав активно використовувати артилерію та керовані авіабомби.

"Вони почали використовувати, зокрема, важку техніку, бо ґрунт більш твердий став. Атакують невеликими групами, Наразі в Авдіївці Донецької області залишається понад 1,2 тис. цивільних. Найбільшою проблемою для міста залишається логістика.протягнути наші війська, щоб розосередити їх вздовж лінії фронту і не дати можливості десь пересуватись. Робиться це переважно для медійних засобів росіян", - підкреслив Гетьман.

Додамо, наразі в Авдіївці Донецької області залишається понад 1,2 тис. цивільних. Найбільшою проблемою для міста залишається логістика.

Читайте провідні новини дня: