Більшість американців не довіряють Трампу у питаннях війни РФ проти України

59% американців не впевнені, що президент Дональд Трамп може ухвалювати мудрі рішення у питаннях війни Росії проти України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Pew Research Center.

Згідно з даними дослідження, більшість респондентів заявили, що «не дуже впевнені» або «зовсім не впевнені» у здатності глави Білого дому ухвалювати зважені кроки у цьому конфлікті.

Водночас третина опитаних (33%) вважають, що президент США більш прихильний до Росії, 6% — до України. Ще 28% вважають, що він зберігає правильний баланс у підходах до сторін війни. При цьому 32% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.