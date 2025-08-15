ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Більшість американців не довіряють Трампу у питаннях війни РФ проти України

Більшість громадян США висловлюють недовіру до підходів президента Дональда Трампа у врегулюванні війни, яку розв’язала Росія проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

59% американців не впевнені, що президент Дональд Трамп може ухвалювати мудрі рішення у питаннях війни Росії проти України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Pew Research Center.

Згідно з даними дослідження, більшість респондентів заявили, що «не дуже впевнені» або «зовсім не впевнені» у здатності глави Білого дому ухвалювати зважені кроки у цьому конфлікті.

Водночас третина опитаних (33%) вважають, що президент США більш прихильний до Росії, 6% — до України. Ще 28% вважають, що він зберігає правильний баланс у підходах до сторін війни. При цьому 32% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Путін захопив би всю Україну, якби він не був главою Сполучених Штатів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie