"Більшість авіабаз РФ — у межах досяжності західної зброї, яку отримав Київ" — Bild (карта)

Теоретично більшість російських авіабаз перебувають у межах досяжності озброєнь, отриманих Києвом від західних країн.
Зброя від західних союзників не може бути використана для ударів по російській території. Україні не дозволено використовувати західну ППО і проти російських літаків у небі. Водночас більшість авіабаз РФ перебуває у межах досяжності західної зброї, яку отримав Київ.
Про це написав військовий оглядач Bild Юліан Репке.
"Однак ця зброя не може бути використана для ударів по російській території. Україні не дозволено використовувати західну ППО і проти російських літаків у небі — ЗСУ доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять крилаті ракети і ті вже опиняться над українською територією, щоб вразити їх", — додав Репке.
За інформацією Bild, українська армія щонайменше один раз використовувала систему Patriot, поставлену з Німеччини "для самостійних дій".
"Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", — написав Юліан Репке.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав "переосмислити" існуючі обмеження, тому вони "пов'язують руки українським збройним силам".
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