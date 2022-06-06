"Більшість були без чоловіків": Зеленський розповів про зустріч з "реальними героями" з Маріуполя

"Більшість були без чоловіків": Зеленський розповів про зустріч з "реальними героями" з Маріуполя

Президент пообіцяв вирішити питання маріупольців, які знайшли прихисток у Запоріжжі.

Президент Володимир Зеленський розповів про свою першу від початку повномасштабного російського вторгнення поїздку на Запоріжжя.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 6 червня.

У Запорізькій області Зеленський зустрівся з військовими: заслухав доповіді та нагородив найкращих. Також він провів зустрічі головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом, керівництвом Нацполіції, СБУ в області і деякими мерами тимчасово окупованих міст.

Крім того, президент зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми.

"Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи й тепло. Умови (проживання. – Ред.) бачив. Тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання, Думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія. Більшість були без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось – в полоні. У когось, на жаль, загинув. Просто трагедія – ні дому, ні близької людини. Але треба жити – заради дітей. Реальні герої серед нас", – зазначив глава держави.

Раніше стали відомі деталі першої від початку війни поїздки Зеленського до Запоріжжя.

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