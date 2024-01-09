"Більшість чоловіків не хочуть служити": військовий прокоментував посилення мобілізації

Військовий ЗСУ та командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади Валід наголошує, що в Україні потрібно посилити мобілізаційні заходи, адже це "питання нашого виживання, армії, боєздатності війська".

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я, мабуть, один із тих небагатьох військових, який має думку, яка непопулярна у суспільстві, навіть серед військових. Ми ж все одно всі дивимося новини і слухаємо, як воно є. І от якщо зробити таке узагальнення про мобілізацію, то виглядає це наступним чином: от є якийсь пересічний українець, він дуже добра людина, він хоче захищати свою Батьківщину, але от до нього не знайшли підхід, ключик не знайшли, щоб він пішов", - прокоментував він.

На думку військового, більшість чоловіків в Україні просто не хочуть служити. Бо покоління, яке народилися в 1980-1990 роки не виховували в патріотизмі.

"Цього настрою немає в масах. Те, що в нас є окремі націоналістичні або національні організації – це ж не показник, цих людей дуже мало, якщо брати відсоток від усіх. Я дивлюся на цих людей, які приходять зараз, на їхню мотивацію – це просто печаль. Мені ж є з чим порівнювати, як було на початку (війни - ред.), коли всі збиралися, черги стояли, потім через пів року, через рік я бачу оцю градацію чи деградацію мотивації. Вона дуже низька. І якщо ми будемо зараз шукати підхід до кожного, то ми просто не встигнемо поповнити військо", - з пояснює Валід.

На його думку, коли говорити про посилення мобілізації – то йдеться саме про обов'язок. І тут не має враховуватися, хоче людина чи не хоче.

"Коли держава вимагає з бізнесменів або з підприємства податки, вона ж не питає, хочуть вони платити чи не хочуть – це обов'язок. І ці люди також повинні йти служити…. Якщо шукати тільки мотивованих людей, ми не наберемо навіть і 20% від того, що зараз хоче Міністерство оборони чи Генеральний штаб. Але я думаю, що якщо з людьми, яких вже мобілізували, поводитися правильно, то певний відсоток із них знайдуть цю мотивацію вже там (на фронті - ред.)", – резюмував командир розвідувального взводу.

Нагадаємо, голова комітету з питань нацбезпеки розповів про скандальні випадки з представниками військкоматів.

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