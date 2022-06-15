Більшість педагогів у Бердянську відмовились співпрацювати з окупантами

У тимчасово окупованому Бердянську лише незначна кількість освітян перейшла на сторону ворога, з ними вже припинені трудові відносини.

У Бердянську Запорізької області більшість працівників освітніх закладів відмовилась співпрацювати з російськими загарбниками.

Про повідомляє Бердянська міська рада.

"Постійний тиск, залякування та погрози з боку окупаційної влади на адресу працівників освіти у Бердянську – не припиняються та з кожним днем стають усе жорстокішими. Але більшість педагогів тримаються і ми пишаємось ними", - йдеться у дописі.

За інформацією міськради, з 16 працюючих дошкільних закладів, погодились на співпрацю з окупантами четверо завідувачів (ЗДО 33, 35, 37, 25). З усіма керівниками зазначених закладів припинені трудові відносини та вони позбавлені повноважень. Замість них призначені виконуючі обов’язків з боку української влади.

З майже 800 працівників дитячих садочків, погодились співпрацювати близько 200 працівників з числа молодшого технічного персоналу та близько 100 педагогів садків. З ними теж припинені трудові відносини.

З 18 шкіл, які працюють у місті, два директори погодились на співпрацю з окупантами (це ЗЗСО 6 та 8). З ними припинені трудові відносини та вони позбавлені повноважень. Замість них керівниками шкіл також призначені виконуючі обов’язків.

З майже 1 000 працівників шкіл погодились на співпрацю не більше 50 вчителів та 150 працівників з молодшого технічного персоналу. З усіма ними також припинені трудові відносини.

"У відділі освіти виконкому Бердянської міської ради звільнено 5 працівників - колаборантів на чолі з самопроголошеною головою відділу освіти Шадуриною", - наголошує влада міста.

З іншими працівниками, які погодились на співпрацю – припинені трудові відносини.

Відділ освіти надалі повноцінно функціонує у місті Запоріжжі із працівниками, що виконують владні повноваження відповідно до українського законодавства.

Нагадаємо, Бердянську косу "звільнили" від туристів, з'явилося відео з порожнього курорту.

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