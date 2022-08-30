Більшість підрозділів РФ на Херсонщині неукомплектовані та залежать від слабких ліній постачання – міноборони Британії

На Херсонському напрямку більшість російських підрозділів неукомплектовані та залежать від слабких ліній постачання через поромні переправи та понтонні мости через річку Дніпро.

Про це у щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зранку 29 серпня 2022 року кілька бригад ЗСУ посилили артилерійські обстріли на передових ділянках на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати поповненню запасів з боку Росії. Разом з тим, поки неможливо підтвердити масштаби українського удару.

За даними британської розвідки, від початку серпня Росія зробила значні зусилля для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова Армія Південного військового округу (ЮВО) була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом і залежать від тендітних ліній постачання по поромних і понтонних мостах через Дніпро.

У Міноборони додали, що така інтеграція підрозділів 49-ої та 35-ої армій свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні після їх невдач на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ОК "Південь" пояснили, чому не коментують дії та здобутки ЗСУ на Херсонщині.

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