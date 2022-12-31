Більшість ракет збиті авіацією та ППО: у Сухопутних військах повідомили перші результати

У Києві та області знову лунають вибухи.

Під час масованеої атаки Росії більшість російських ракет збила українська авіація та ППО.

Про це поінформував заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Він попередив, що російські обстріли ворога тривають, але українські військові готові відбивати атаки росіян.

"Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО Атака ворога триває. Всі у максимальній концентрації, продовжуємо працювати. Зберігаємо спокій, тримаємо стрій!

Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - написав він.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Солом`янському, Печерському, Голосіївському та Святошинському районах. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об`єкт. У Солом`янському районі уламки ракети влучили у приватний будинок.

Кількість госпіталізованих внаслідок атаки по столиці зросла до 13 осіб. Серед постраждалих - японський журналіст.

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