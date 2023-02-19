Більшість регіонів зі світлом: де в Україні вимикатимуть електроенергію 19 лютого

В Україні 19 лютого фіксується найнижче споживання електроенергії за увесь тиждень, що є характерним для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується увечері та на ранок понеділка, 20 лютого.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

У зв'язку із відсутністю дефіциту в потужності в енергосистемі ліміти споживання до областей не доводились.

"Водночас у разі зміни ситуації та у разі зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра", - йдеться в повідомленні.

В компанії уточнили, що станом на ранок неділі, 19 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Також, згідно з командами диспетчерів "Укренерго" та графіками, працюють і всі електростанції.

Втім, все ще через мережеві обмеження вимушено застосовуються відключення за графіком в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.

В "Укренерго" додали, що на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян, без вихідних тривають ремонтні роботи.

"Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", - додали в компанії.

До слова, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем РФ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Окрім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, зранку 18 лютого в деяких регіонах України були запроваджені превентивні екстрені відключення електрики, щоб запобігти пошкодженням інфраструктури в разі "прильотів".

Ранком суботи російські окупанти обстріляли Хмельницький.

Президент Володимир Зеленський увечері 18 лютого повідомив, що більшість території держави забезпечується електрикою, попри черговий російський ракетний наліт.

Як повідомляв голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, в Україні не вимикатимуть електроенергію у разі відсутності нових ракетних та дронових атак російських окупаційних військ. Також він анонсував, що вже від березня споживання електроенергії піде на спад, тож дефіциту буде ще менше.

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