Більшість росіян підтримує війну проти України, але воювати не підуть - Жданов пояснив чому

Військовий експерт розповів про приховану мобілізацію та чому росіяни не готові воювати проти України.

За результатами соцопитувань, більшість мешканців Російської Федерації підтримують війну проти України.

Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росії не варто розраховувати на те, що при необхідності вони одразу будуть штурмувати військкомати, погоджуючись йти на війну.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Пропагандистська ідея в голові у кожного росіянина присутня і вони начебто готові (воювати - ред.), але я не впевнений в тому, що оці люди, які віддають свій голос за війну проти України, коли отримають повістку до військкомату, а прихована мобілізація теж передбачає роздавання повісток, я не впевнений, що вони зрадіють цьому. І побіжать до військкомату із закликом: "Дайте мені зброю, я піду". Перше запитання, яке вона поставить, буде: "А де ж наші Збройні сили, де "друга" армія світу?", - зазначив він.

За словами Жданова, це і є стримуючий фактор для Путіна. Вони розуміють, що така масова мобілізація може викликати вибух у суспільстві, це буде визнання у програші Збройних сил РФ перед Збройними силами України.

"Тому вони будуть робити все, щоб залишався статус-кво: начебто мобілізації немає, начебто вони перемагають, тому суспільство все підтримує, але у будь-який спосіб вони вербують людей для того, щоб вони їхали воювати. Їм вже потроху починає не вистачати бажаючих підписати контракт і поїхати на війну до України, оскільки кількість втрат стає дедалі більшою", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи отримає Україна найближчим часом сучасні винищувачі.

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