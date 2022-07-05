Більшість російських найманців з Лівії виїхали на війну в Україну — експерт ООН

Більшість російських найманців з Лівії виїхали на війну в Україну — експерт ООН

Юридичний експерт, який збирає докази порушень прав людини в Лівії, відзначив зменшення нелегального військового контингенту іноземців в африканській країні.

У Лівії кількість бійців російської ПВК “Вагнера”, яку називають нелегальною армією Путіна, скоротилася, оскільки вони знайшли новий “ринок праці” через війну в Україні.

Про це повідомило у понеділок, 4 липня, видання digi24 з посиланням на експерта ООН Чалока Бейані.

За його словами, "ринок було знайдено в іншому місці". Зокрема, скоротилася кількість найманців у російському угрупованні “Вагнера”. Приватну військову компанію вважають тіньовою армією президента Росії Володимира Путіна, який заперечує свою причетність до неї.

За даними британських спецслужб, Москва, швидше за все, була змушена була перекинути російських найманців ПВК “Вагнера” для вторгнення в Україну, на шкоду операціям в Африці та Сирії.

Однак, згідно зі звітом Бейані та його команди, не всі іноземні бійці вийшли з Лівії. Найманці затягують конфлікт у країні та, можливо, порушили міжнародні правила захисту мирного населення.

Від 2011 року, коли було повалено диктатора Муаммара Каддафі, у Лівії кілька збройних формувань борються за владу та вплив, а останніми роками в конфлікт втягнулися інші країни, зокрема Росія та Туреччина. За оцінками ООН на кінець 2020 року в Лівії перебувало близько 20 тисяч іноземних бойовиків і найманців.

Нагадаємо, штурмовий загін російських окупантів "Барс-7" зі складу приватної військової компанії "Вагнера" атакував українські позиції на Луганщині.

Читайте також: