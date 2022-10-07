Більшість танкового парку України сьогодні становить затрофеєна російська техніка — британська розвідка

Понад половина танкового парку України сьогодні складається із трофейної техніки, яку росіяни залишають під час відступу.

Трофейна російська техніка зараз становить значну частку військового озброєння України. Така велика кількість покинутої окупантами техніки свідчить про те, що росіяни мають низький рівень підготовки та бойової дисципліни.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 7 жовтня.

"Від моменту [повномасштабного] вторгнення [Росії] Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Тепер понад половина танкового парку України потенційно складається із трофейної техніки", - кажуть у британській розвідці.

Те, що російські вояки не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом, свідчить про низький рівень підготовки та бойової дисципліни.

"Оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням на кілької напрямках, а війська РФ деморалізовані, Росія, найімовірніше, продовжуватиме втрачати важке озброєння", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, СБУ перехопила чергову розмову окупантів, в якій загарбник скаржиться на відсутність нормального озброєння і заздрить ЗСУ.

Це вже далеко не вперше окупанти в перехоплених розмовах скаржаться на свій плачевний стан. Раніше росіянин, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною.

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