Більшість високопосадовців РФ вважають, що в Путіна якісь вади зі здоров'ям – Данілов

Коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися, сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що більшість росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій президента РФ Володимира Путіна, а також дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.

Про це Данілов заявив в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

"Більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям. Те, що зараз відбувається, і є наслідок цього процесу", – розповів секретар РНБО.

"Ми бачимо, коли він (Путін ­– ред.) проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", ­– сказав Данілов.

Нагадаємо, CNN з посиланням на американську розвідку писав, що Путін – психічно-хвора людина у медичному значенні та від нього можна очікувати будь-чого. А психічно-хвора людина з ядерною зброєю в руках ­– це ще вдвічі загрозливіше, ніж просто воєнний злочинець.