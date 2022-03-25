Більшість високоточних російських ракет не влучили в цілі — Reuters

Причинами можуть бути як невдачі під час запуску ракет, так і відсутність вибуху після удару.

Чиновники у Сполучених Штатах Америки, які володіють розвідувальною інформацією, стверджують, що до 60% російських високоточних ракет під час агресії в Україні не завдали шкоди наміченим цілям.

Про це повідомляє Reuters, не розголошуючи джерела конфіденційної інформації.

За словами американських чиновників, такі невдачі пояснюють, чому Росія не змогла досягти успіху під час вторгнення до України, володіючи значно більшим військовим потенціалом, ніж ЗСУ.

Водночас джерела не уточнили, що саме спричиняло високий рівень відмов російських ракет. Серед ймовірних причин — невдачі під час запуску ракет та відсутність вибуху після удару.

Посилаючись на розвідку США, три американські офіційні особи заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень невдач Росії змінюється щодня залежно від типу ракети, що запускається, та іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Також читайте Російські війська обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області: ППО збила ракети окупантів

Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що російські крилаті ракети повітряного базування мали відмову в діапазоні від 20 до 60%.

Під час брифінгу в Міністерстві оборони США у четвер, 24 березня, високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що у Росії закінчуються високоточні керовані боєприпаси, і тепер російські війська, швидше за все, використовуватимуть некеровані бомби та артилерію.

Нагадаємо, що представники Пентагону повідомили журналістам, що від початку вторгнення Росія запустила понад 1 200 ракет усіх видів. Американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них влучили в цілі.

Читайте також: