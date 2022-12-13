Більшість військової техніки ремонтники відновлюють просто на лінії фронту: відео процесу

Ремонтують і українську, і російську трофейну техніку. В останній часто знаходять награбоване окупантами.

В Україні 90-95% військової техніки ремонтні бригади "Укроборонпрому" відновлюють безпосередньо на лінії зіткнення або в сірій зоні просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" та опублікувала відео з міця одного з таких ремонтів.

Зазначається, що особистий рекорд ремонтної бригади на ролику – сім відновлених машин за добу трьома особами.

Ремонтують і українську, і російську трофейну техніку. Часто у трофейній бронетехніці українські військові знаходять награбовані окупантами в цивільних речі: пилососи, чайники, кавоварки.

Відновлення техніки на передовій починається з розмови з екіпажем до прибуття ремонтної бригади на передову, а також під час виїзду. Таким чином можна заздалегідь подбати про необхідні запчастини. Після прибуття на місце фахівці оглядають машину, максимально швидко з’ясовують поломку та починають ремонт.

Зазначається, що військова техніка із суттєвими бойовими пошкодженнями відтягується на майданчики для ремонту або до безпечного місця, де можна проводити ремонт.

"З перших днів повномасштабного вторгнення мобільні ремонтні бригади стали невидимим фронтом та швидкою допомогою для техніки ЗСУ. Вони не вважають себе героями. Ремонтувати техніку на самій лінії зіткнення — це для них обов’язок і перед військовими, і перед країною. Та для нас вони – герої. Герої оборонки", – йдеться в заяві "Укроборонпрому".

Нагадаємо, в листопаді в "Укроборонпромі" повідомили, що вироблятимуть та розроблятимуть важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.

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