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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
155
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2 хв

Більшість влучатиме в цілі: у ЗСУ попередили про нову хвилю атак "Шахедів" у вересні

Ворог маневрує своїми засобами БпЛА так, щоб обходити системи протиповітряної оборони України, а також системи РЛС.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Більшість влучатиме в цілі: у ЗСУ попередили про нову хвилю атак "Шахедів" у вересні

© ТСН

Вже у вересні кожні два дні на Харків, на Київ або інші міста України Росія запускатиме по 300-400 «Шахедів».

Про це повідомив в ефірі Youtube-каналу «РБК-Україна» командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський.

«Ми можемо очікувати вже у вересні кожні два дні на Харків, на Київ або інші міста 300-400 „Шахедів“. З урахуванням всіх обставин більшість з них буде влучати в цілі», — розповів Денис Ярославський.

За його словами, зараз в росіян стало більше «Шахедів». Ворог маневрує своїми засобами БпЛА так, щоб обходити системи протиповітряної оборони України, а також системи РЛС.

«Їхня розвідка радіоелектронна розвідка також працює, тому ми можемо бачити „Шахеди“, які летять на висоті, умовно, 200 метрів, а можемо бачити „Шахеди“, які підіймаються на висоту 4,5 км, 4,2 км. І це все надалі буде лише модернізуватися», — розповів Ярославський.

Тож, з висотою, яку зазначив військовий, а також з потужностями виробництва, слід очікувати вже у вересні таку кількість ворожих дронів.

Раніше вже йщлося про те, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди», які мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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