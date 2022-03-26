Більшість - з проросійської партії "ОПЗЖ": з'явився поіменний список нардепів, які втекли перед вторгненням РФ

Більшість - з проросійської партії "ОПЗЖ": з'явився поіменний список нардепів, які втекли перед вторгненням РФ

Народні обранці втекли до Іспанії, Італії, Франції, Латвії, Франції, Польщі, ОАЕ, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Швейцарії і навіть Білорусі.

Перед вторгненням Росії з України втекли за кордон понад 20 народних депутатів. Більшість із них - це народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя".

Поіменний список втікачів опублікувалана Facebook-сторінці Ольги Грановської.

Також читайте У Маріуполі окупанти насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні

Серед "теплих" країв народні обранці обрали Іспанію, Італію, Францію, Латвію, Францію, Польщу, ОАЕ, Німеччину, Ізраїль, Туреччину, Швейцарію і навіть Білорусі. Хтось втікав до Європи літаком, а деякі, яким було недалеко, як нардепу Олегу Волошину, який перетнув кордон із Білоруссю на автомобілі.

Хто з депутатів Верховної Ради встиг виїхати до вторгнення Росії:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня вирушив до Аліканте (Іспанія); Королевська Наталя (ОПЗЖ), 9 лютого, полетіла до Риги (Латвія); Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого відлетів до Венеції (Італія); Льовочкина Юлія (ОПЗЖ), 26 січня вирушила до Ніцци (Франція); Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого відлетів до Тель-Авіва (Ізраїль); Устинова Олександра ("Голос"), 6 лютого відлетіла до Дюсельдорфа (Німеччина); Желізняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого вирушив до Парижа (Франція); Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ); Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого відлетіла до Дубаю (ОАЕ); Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого відлетів до Стамбула (Туреччина); Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого, вилетів у Доху (ОАЕ); Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого, вилетів до Парижа (Франція); Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого вирушив до Мадриду (Іспанія); Нагірняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів до Цюріха (Швейцарія); Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів до Шарджи (ОАЕ); Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого вирушив до Риги (Латвія); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого вирушив до Ніцци (Франція); Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого відлетів до Стамбула (Туреччина); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнув на автомобілі кордон із Білоруссю.

Варто зазначити, проросійська партія "Опозиційна платформа — За життя", відповідно до рішення РНБО, заборонена в Україні на час воєнного стану.

Читайте також: