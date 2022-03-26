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Більшість - з проросійської партії "ОПЗЖ": з'явився поіменний список нардепів, які втекли перед вторгненням РФ

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Більшість - з проросійської партії "ОПЗЖ": з'явився поіменний список нардепів, які втекли перед вторгненням РФ

УНІАН

Народні обранці втекли до Іспанії, Італії, Франції, Латвії, Франції, Польщі, ОАЕ, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Швейцарії і навіть Білорусі.

Перед вторгненням Росії з України втекли за кордон понад 20 народних депутатів. Більшість із них - це народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя".

Поіменний список втікачів опублікувалана Facebook-сторінці Ольги Грановської.

Серед "теплих" країв народні обранці обрали Іспанію, Італію, Францію, Латвію, Францію, Польщу, ОАЕ, Німеччину, Ізраїль, Туреччину, Швейцарію і навіть Білорусі. Хтось втікав до Європи літаком, а деякі, яким було недалеко, як нардепу Олегу Волошину, який перетнув кордон із Білоруссю на автомобілі.

Хто з депутатів Верховної Ради встиг виїхати до вторгнення Росії:

  1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня вирушив до Аліканте (Іспанія);
  2. Королевська Наталя (ОПЗЖ), 9 лютого, полетіла до Риги (Латвія);
  3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого відлетів до Венеції (Італія);
  4. Льовочкина Юлія (ОПЗЖ), 26 січня вирушила до Ніцци (Франція);
  5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого відлетів до Тель-Авіва (Ізраїль);
  6. Устинова Олександра ("Голос"), 6 лютого відлетіла до Дюсельдорфа (Німеччина);
  7. Желізняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого вирушив до Парижа (Франція);
  8. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  9. Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  10. Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого відлетіла до Дубаю (ОАЕ);
  11. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого відлетів до Стамбула (Туреччина);
  12. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого, вилетів у Доху (ОАЕ);
  13. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого, вилетів до Парижа (Франція);
  14. Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого вирушив до Мадриду (Іспанія);
  15. Нагірняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів до Цюріха (Швейцарія);
  16. Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого відлетів до Шарджи (ОАЕ);
  17. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого вирушив до Риги (Латвія);
  18. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого вирушив до Ніцци (Франція);
  19. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого відлетів до Стамбула (Туреччина);
  20. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнув на автомобілі кордон із Білоруссю.

Варто зазначити, проросійська партія "Опозиційна платформа — За життя", відповідно до рішення РНБО, заборонена в Україні на час воєнного стану.

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