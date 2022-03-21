Більшість завдань окупаційні війська не виконали, Україна продовжує тримати рубіж оборони - Генштаб

Ворог проводить приховану мобілізацію та шукає підтримки у своїх малочисельних союзників.

Переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їхнім командуванням, залишаються невиконаними. Загарбники продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Через активний спротив Сил оборони у взаємодії з громадянським суспільством російському агресору, Україна продовжує тримати рубіж оборони об’єднаної Європи. Враховуючи великий некомплект людських ресурсів, ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.

Раніше аналітична група Conflict Intelligence Team повідомила, що країна-агресорка перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами. Зараз інтенсивність перекидання нижча, ніж це було перед початком повномасштабного вторгнення.

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