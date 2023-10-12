Біля Авдіївки не вщухають бої: Петро Черник пояснив, чому росіянам вкрай важливо там просунутися

Окупанти намагаються робити все можливе, щоб не потрапити в оточення.

Російські окупанти активізували свій наступ з учорашнього дня в районі Авдіївки у Донецькій області та зазнають втрат як у живій силі, так і у техніці.

Про це "24 Каналу" розповів військовий експерт Петро Черник.

За дві доби, за інформацією Черника, ворожі втрати сягають до 200 одиниць техніки.

"Повноцінний танковий полк – 94 машини, а повноцінна механізована бригада – це у межах 100 бойових машин піхоти. Якщо всі втрати і в частині вбитих, і в частині поранених скласти разом, то вийдуть дві повноцінні механізовані полки", – уточнив експерт.

ЗСУ тримають оборону Авдіївки і не дають просунутися росіянам, однак ті активізувалися, тому що хочуть показати бодай якісь "перемоги". За словами Петра Черника, причина тут у Бахмуті – він рухається до оперативного оточення.

"Вони не можуть його програти за жодних умов – він політичний. Як тільки Бахмут буде оточений і те угрупування буде знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон – це буде для них мегапоразка. Вони намагаються робити все можливе, щоб цього не сталося. Саме так треба дивитися на їхні наступальні дії як на Куп'янсько-Лиманському напрямку, так і на Авдіївському", – пояснив він.

Затягують події в очікуванні зміни погоди

Також, на думку експерта, росіянам важливо дочекатися поганих погодних умов. Тоді ситуація може стихнути, що потрібно очільнику Кремля Володимиру Путіну перед виборами навесні 2024-го.

"Путіну треба відносний спокій на початок весни перед виборами і хоч якісь "перемоги". Росіяни не досягнуть успіху, але своїй аудиторії продадуть усе, що завгодно", – сказав Черник.

Нагадаємо, ворог на Бахмутському напрямку не полишає спроб відновити свої втрачені позиції. Українська армія організувала певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.