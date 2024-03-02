Біля Авдіївки окупанти зупинили активний наступ – майор ЗСУ

Окупаційна армія Росії зупинила активне просування на Авдіївському напрямку, яке вони розпочали після відходу ЗСУ з міста на нові оборонні позиції.

Про це в ефірі каналу FREEДОМ повідомив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Просування їх на сьогодні зупинилося. Активне просування. Вони після окупації Авдіївки з таким "ентузіазмом", думали, що вони далі підуть.... На сьогодні у нас напрямки їхніх основних ударів – це Бердичі, Тоненьке, Першотравневе, Невельське. Ось це лінія фронту така, яка у них сьогодні є в завданнях – що варто туди зайти, закріпиться, захопити і далі вийти на оперативний простір у напрямку того ж таки Покровська", - розповів військовий.

Проте, за словами Цехоцького, ЗСУ просто не дають їм шансів втілити окупаційні плани.

"І як би їх багато не було, їх вбивають щодня, щоночі... Будь-яка техніка, яка з'являється на полі бою (незважаючи на те, що у нас на всю звучить про "снарядний голод") – ми її знищуємо. Скажу більше, по перехопленнях, які ми чуємо ось уже кілька днів – позаду штурмових груп, що наступають, стоять загороджувальні загони", - зазначив Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало матеріал про те, що слабка оборона ЗСУ під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед.

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