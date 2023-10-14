Біля Авдіївки воїни 110-ї ОМБр символічно склали присягу УПА – потужне відео

Біля Авдіївки 14 жовтня воїни 110-ї окремої механізованої бригади символічно склали присягу Української Повстанської Армії.

Відео опублікувала пресслужба 110-ї ОМБр.

Там зазначили, що українці знову зі зброєю в руках відстоюють нашу країну. І знову бʼються з тим самим ворогом, що й наші діди-прадіди.

"Я воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Українським, перед Святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих Синів України та перед Найвищим Політичним Проводом Народу Українського: боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу"... , - виголосили військові Збройних сил України текст присяги воїна УПА.

Нагадаємо, окупанти встановили нову дату виходу на адмінкордони Донеччини.

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