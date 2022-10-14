Біля Бахмута артилеристи нищать війська ворога, що намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ

Українські артилеристи нищать війська ворога, що намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ біля Бахмута, йдеться в ТСН.

Військові дуже розлютились через масові ракетні удари по Україні і шлють окупантам "привіти" на лінії фронту з гаубиці "Гвоздика". На позиціях машину бережуть, бо в бою вона надійно прикриває піхоту, яка на Бахмутському напрямку щодня і по кілька разів відбиває ворожі штурми. " Лізуть як таргани, їх лупиш, а вони лізуть. Поклали мені сто снарядів за пів дня, всі розстріляли. У нас багато підтверджених цілей, це не 10 та не 20", - розповідає командир артилерійського підрозділу Збройних Сил України Філін.

За 8 років війни в Україні артилеристи відточили майстерність до дрібниць. На відміну від окупантів, яким просто сиплять снарядами навмання, наші воїни діють чітко по корегуванню вогню. Допомагають у таких вдалих пострілах і новенькі снаряди. Замість сталевих важких збройні сили отримали нові - пластикові. "Буває у заряджанні тонка гільза, буває роздуває і застрягає у стволі сама. Пластикові гільзи дуже швидко і легко виходить, і сама на вагу легша", - розповідають бійці.

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Командир машини "Малий" каже, такі пластикові снаряди до гаубиці калібру 122 міліметри артилеристи навіть з досвідом бачать вперше. Він знає про що говорить, адже і сам у війську вже 12-й рік. Щоправда за тиждень до повномасштабного звільнився, та щойно почалась велика війна намагався знову повернутись у підрозділ. Вдалось, аж за кілька місяців, бо 24 лютого зустрів у рідному Мелітополі і довелось трохи посидіти в окупації. "Я в окупації 3 місяці був, а коли виїжджав, то військовий квиток навіть провіз через блокпости. Військовий квиток у пачку соку запаяв, вивіз. Чеченці дивилися всі, шукали, але не знайшли", - розповідає боєць.

Тож ворога встиг і в обличчя побачити і "руській мір" на собі відчути. Відтак бойового духу аби відвоювати Україну у Малого не забракне. Головне, каже, щоб кришити окупантів, вистачало "кабанчиків", як лагідно артилеристи звуть снаряди.

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