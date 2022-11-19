Біля Бахмута бої тривають майже цілодобово: все завалено трупами окупантів – офіцер ЗСУ

Російські солдати намагаються вести штурмові дії вдень та вночі. На Донеччині на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою", – зазначив Іллєнко.

Також, за його словами, військове керівництво РФ жене мобілізованих та ув'язнених росіян на позиції ЗСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут – це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", – резюмував офіцер.

Ситуація на Донеччині

За даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.

Читайте також: