Біля Бахмута бої тривають майже цілодобово: все завалено трупами окупантів – офіцер ЗСУ

На Бахмутському напрямку противник намагається піхотою штурмувати позиції Збройних сил України.
Російські солдати намагаються вести штурмові дії вдень та вночі. На Донеччині на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко.
"Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою", – зазначив Іллєнко.
Також, за його словами, військове керівництво РФ жене мобілізованих та ув'язнених росіян на позиції ЗСУ.
"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут – це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", – резюмував офіцер.
Ситуація на Донеччині
За даними Генштабу, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.
Під Бахмутом та Авдіївкою окупанти зазнають серйозних втрат у щоденних спробах штурму оборони Збройних сил України.
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