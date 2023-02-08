Біля Бахмута прикордонники відбили штурм окупантів та завдали їм втрат

Під час контратаки було ліквідовано щонайменше 12 російських окупантів.

Бійці Держприкордонслужби України відбили 7 лютого тривалий штурм російських військ на околицях Бахмута до Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Там уточнили, що в позиційній боротьбі українські прикордонники створили сприятливі умови для контратаки, яку провели разом з побратимами з Нацгвардії та ЗСУ за підтримки артилерії та мінометників.

Українські захисники завдяки вогню зі стрілецької та групової зброї змусили російських загарбників втекти з позицій. Під час контрнаступу було ліквідовано щонайменше 12 ворожих бійців, ще 16 із них – поранено.

Нагадаємо, 7 лютого заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко повідомив, що ситуація в Бахмуті далека від оперативного оточення. Сили оборони поки що мають змогу забезпечувати постачання для армії, евакуацію поранених та завозити гуманітарну допомогу до міста.

Назаренко наголосив, що ніхто не збирається "здавати" Бахмут, аде в разі відведення звідти українських військ вони займатимуть оборону у заздалегідь підготованих, вигідних місцях, щоб ефективно знищувати ворога.

Зауважимо, раніше з'вилася інформація про те, що високопосадовці зі США порадили Україні відвести ЗСУ від Бахмута.

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