Біля Бахмута загинули 5 грузинських добровольців, їхнього командира поранено

Зараз інші грузинські військові, які воюють в Україні, їдуть до Бахмута, щоб забрати тіла полеглих побратимів.

Поблизу Бахмута Донецької області 3 грудня в оточення потрапила група українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади. Внаслідок цього загинуло грузинський п’ятеро бійців і було поранено їхнього командира.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом. Я дуже співчуваю нашим грузинським братам. І також дякую за те, що у ці дні ми б’ємося спільно. Маємо перемогти заради свободи, заради України та Грузії. І помститися. Бо ворог у нас один. Бахмут – місто титанів", – зазначив Єрмак.

Що відомо про загибель грузинських добровольців

Раніше про загибель грузинських бійців в ефірі телеканалу "Мтаварі" розповів доброволець Гоча Хорава.

За його словами, ці герої прибувши з Грузії, від березня воювали у складі 57-ї бригади ЗСУ.

"Було багато (ворогів) і тому вони не впоралися, 5 грузин загинуло. Наших братів, українців, загинуло набагато більше. Ситуація в Бахмуті дуже складна", – сказав Хорава.

Він додав, що зараз інші грузинські військові, які воюють в Україні, їдуть до Бахмута, щоб забрати тіла та допомогти своїм співвітчизникам.

Посольство України в Грузії назвало імена полеглих грузинських героїв. Це добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.

Ситуація біля Бахмута та у самому місті: останні новини