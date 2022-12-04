Біля Бахмута загинули 5 грузинських добровольців, їхнього командира поранено

Зараз інші грузинські військові, які воюють в Україні, їдуть до Бахмута, щоб забрати тіла полеглих побратимів.
Поблизу Бахмута Донецької області 3 грудня в оточення потрапила група українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади. Внаслідок цього загинуло грузинський п’ятеро бійців і було поранено їхнього командира.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом. Я дуже співчуваю нашим грузинським братам. І також дякую за те, що у ці дні ми б’ємося спільно. Маємо перемогти заради свободи, заради України та Грузії. І помститися. Бо ворог у нас один. Бахмут – місто титанів", – зазначив Єрмак.
Що відомо про загибель грузинських добровольців
Раніше про загибель грузинських бійців в ефірі телеканалу "Мтаварі" розповів доброволець Гоча Хорава.
За його словами, ці герої прибувши з Грузії, від березня воювали у складі 57-ї бригади ЗСУ.
"Було багато (ворогів) і тому вони не впоралися, 5 грузин загинуло. Наших братів, українців, загинуло набагато більше. Ситуація в Бахмуті дуже складна", – сказав Хорава.
Він додав, що зараз інші грузинські військові, які воюють в Україні, їдуть до Бахмута, щоб забрати тіла та допомогти своїм співвітчизникам.
Посольство України в Грузії назвало імена полеглих грузинських героїв. Це добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.
Ситуація біля Бахмута та у самому місті: останні новини
За словами Андрія Єрмака, поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня. Окупанти кидають у бій всі свої сили.
"Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі", – додав голова ОП.
Нагадаємо, що протягом останніх кількох місяців на Донеччині тривають запеклі бойові дії. Бахмутський напрямок - один із найскладніших, про що регулярно наголошує президент Зеленський.
Комбриг 93 бригади Руслан Шевчук, розповідаючи про тактику окупантів під Бахмутом, заявив, що саме російське командування називає своїх військових "одноразовими".
За словами голови Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви, в Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.
За інформацією ЗСУ, щодня РФ втрачає біля Бахмута понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевняє, що російські війська не зможуть захопити Бахмут, а тим більше - вийти на адміністративні кордони Донецької області.