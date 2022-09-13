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Біля Балаклії знайшли залишки збитого російського літака Су-34: фото

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Біля Балаклії знайшли залишки збитого російського літака Су-34: фото

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Біля звільненої Балаклії Харківської області продовжують знаходити російський металобрухт.

На це раз там знайшли залишки збитого російського літака Су-34. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)", - йдеться у повідомленні. 

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 11 вересня впав російський літак Су-34. Російські пропагандисти повідомляють, що його могла збити власна ППО. 

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