Біля Балаклії знайшли залишки збитого російського літака Су-34: фото

Біля звільненої Балаклії Харківської області продовжують знаходити російський металобрухт.
На це раз там знайшли залишки збитого російського літака Су-34.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 11 вересня впав російський літак Су-34. Російські пропагандисти повідомляють, що його могла збити власна ППО.
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