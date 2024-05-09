Біля Часового Яру РФ зазнала серйозних втрат - британська розвідка

Кількість атак на околиці Часового Яру від березня до квітня 2024 року зросла вдвічі.

Про це повідомили у британській розвідці.

"Це є відображенням нових спроб Росії встановити контроль над містом, яке розташоване на височині на захід від Бахмута. Попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, РФ здобула лише незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", – йдеться в огляді.

Розвідка вказує, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

"Понад три чверті з них відбулися в районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки на лінії фронту", – уточнили розвідники.

Нагадаємо, заступник очільника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist 2 травня сказав, що перша спроба дестабілізувати Україну зводиться до військових операцій, спрямованих на те, щоб скористатися поточною нестачею матеріального забезпечення та особового складу. Він також сказав, що захоплення Часового Яру - це питання часу.

За оцінками ISW, у російських військ там найбільше можливостей, щоб досягти операційно значущих цілей.

"І хоча падіння міста, ймовірно, питання часу, все ж ЗС РФ не захоплять його сьогодні або завтра. Усе залежатиме від наявних у ЗСУ резервів", - вважають експерти.

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