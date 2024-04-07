Біля Часового Яру російська авіація атакувала свою же піхоту, яка втікала із полю бою - ЗСУ

У ЗСУ вважають, що це був наказ вищого російського командування.

Поблизу Часового Яру на Донеччині російські пілоти атакували свою же піхоту, яка втікала після бою.

Про це повідомив прес-офіцер 26-ї артбригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону у неділю, 7 квітня.

За його словами, ситуація на цьому напрямку досить складна і напружена уже перший місяць. Окупанти намагаються здійснювати штурмові дії як на населені пункти, що прикривають Часів Яр, це Богданівське і Іванівське, також між цими пунктами.

"Ми бачимо, що вони задіюють як свою піхоту при підтримці бойової броньованої техніки, як важкої, танків, так і бойових броньованих машин для десанту. Задіяна також авіаційна складова, на полі бою з'являються їхні бойові літаки. Однак всі їхні атаки були відбиті, вони відійшли, довелося мені спостерігати, як вони просто втікали. Вперше мені довелося бачити на відео, як їхні штурмовики нанесли вогневе ураження своїх же піхоті, яка намагалася покинути поле бою. Я достеменно не знаю, чи була у пілотів команда нанести вогневе ураження, чи вони дійсно прийняли своїх за чужих", - розповів він.

За його припущеннями, це був наказ вищого російського командування.

"Те, що в них діють загороджувальні загони, давно достеменно нам відомо. Ми могли спостерігати, коли вони ще штурмували Бахмут. Сьогодні посилюється таке явище, як кидати в бій своїх, частково мобілізованих, і не давати повернутися, ставити їх у безвихідь", - додав Калашніков.

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Для чого Росія бреше про "захоплення" населених пунктів поблизу Часового Яру.

Він пояснив, що країна-терористка поширює новини нібито про "взяття" Іванівського та інших населених пунктів поблизу Часового Яру для внутрішнього електорату.

"Вони не тільки Часів Яр, вони вже стільки "позахоплювали", чого насправді не захопили. Те ж саме Іванівське тримається, тримає оборону на підступах до Часового Яру. Скоріше за все, це інформація для їхїнього внутрішнього електорату", - вважає Калашніков.

Що ворогу могло б дати захоплення Часового Яру

"Часів Яр - це панівна висота Донецького кряжу. Звідти він зможе здійснювати обстріл Костянтинівки, яка перебуває в низині. Також він може створити загрозу нашим логістичним шляхам", - підкреслив він.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що станом на 6 квітня відбувається поблизу Часового Яру.

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