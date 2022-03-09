Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, які йшли пішим маршрутом: є загиблі і поранені

Відомо, що травмованих доставили до Куликівської лікарні.

9 березня поблизу міста Чернігів, окупанти обстріляли людей.

Інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє "Суспільне" .

Зазначається, що люди йшли пішим маршрутом з міста і внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Інформацію про загиблих оприлюднили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.

Як повідомив Геннадій Примаков, є загибла дівчина з Мени. Також четверо людей з Мени з пораненнями, які не загрожують життю, зараз в лікарні. Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки. Ратан Ахмедов уточнив, що загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку.

Як розповіла мер Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко, загинув 19-річний хлопець з їхньої громади.

Своєю чергою, керівник прокуратури області Сергій Василина, всі деталі стосовно обставин події, кількість загиблих та травмованих, пообіцяв повідомити зранку, 10 березня.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що в місті вже 60 загиблих та 400 поранених. За словами мера, попри складну ситуацію люди у місті працюють цілодобово.

ТСН.ua