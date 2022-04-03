Біля Харкова українські захисники вщент розбили мотострілецьку роту танкового полку РФ - Генштаб ЗСУ

Втрати підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.
Російська армія продовжує зазнавати значних втрат в живій силі та військовій техніці. Серед офіцерського складу Росії знову втрати. ЗСУ ліквідували заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім цього, за даними ЗСУ, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. Як з'ясували, втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.
Через значні втрати особового складу близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
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